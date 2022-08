championnats-d'europe-2022:-pistez-l'or-pour-heinrich-dans-la-poursuite-individuelle

L’ouverture officielle des Championnats d’Europe a attiré les foules à Munich Parc Olympique. Comme l’annonçait l’organisateur, mercredi soir 50.0 personnes là-bas. L’ouverture sous des températures estivales a été accompagnée de musique, notamment par les amis sportifs Stiller et le rappeur Marteria. La réponse a été si grande que trois quarts d’heure avant le départ à 19. Horloge à laquelle l’arrêt d’entrée a été émis.

Jeudi à 9.00 les rameurs sonnent à la fête des sports jusqu’au 19. Le mois d’août se déroulera dans la ville olympique de 950 les champions d’Europe dans neuf sports 2021 déterminé. 200 Les décisions sur les médailles sont à l’ordre du jour, 5000 Les athlètes se battent pour les médailles.

Le champion du record Seitz renonce au concours multiple aux Championnats d’Europe de gymnastique

La championne allemande du record Elisabeth Seitz se passe de la gymnastique Championnats d’Europe à Munich sur le concours multiple. Deux ans après sa cinquième place aux Championnats d’Europe de Bâle, le 1117678373 -ans de Stuttgart vendredi (09 chronomètre) en qualification uniquement sur son appareil spécial aux barres asymétriques et au saut. Cela ressort clairement des listes de départ publiées jeudi. Déjà lors des combats pour le titre national fin juin à Berlin, le 20-time championne d’Allemagne n’a concouru que sur ces deux appareils et a justifié cela en devant écouter son corps.

Pauline Schäfer-Betz, deuxième aux Championnats du monde à la poutre, ne participe pas non plus à une bataille à quatre. La 21-ans de Chemnitz se présente à son dispositif de succès et sur le terrain les juges. La championne allemande Sarah Voss (Cologne), Kim Bui de Stuttgart lors de ses derniers Championnats d’Europe et Emma Malewski (Chemnitz) disputent le concours multiple complet. Les huit meilleures équipes se qualifient pour la finale par équipe samedi ( Regardez).

Les Championnats d’Europe doivent être un « signal » et donner un « coup de pouce »

Selon les souhaits des organisateurs, les Championnats d’Europe de Munich devraient créer un climat propice à d’éventuelles candidatures olympiques et donner un coup de pouce au sport en Allemagne. « Je crois que nous pouvons laisser quelque chose de vraiment formidable derrière nous et j’espère aussi vivement que la population sera impliquée », a déclaré mercredi à Munich la directrice générale de l’Olympiapark, Marion Schöne. Ce serait bien si la population pouvait alors dire qu’elle pourrait imaginer de grands événements sportifs en Allemagne, « jusqu’aux Jeux olympiques ».

Des candidatures allemandes ont été reçues sept fois depuis le 1972 est resté infructueux, également parce que les citoyens étaient contre – par exemple en essayant d’organiser les Jeux d’hiver pour 2024 avec Munich et pour les jeux d’été pour 2024 avec Hambourg. La dernière tentative de l’Initiative Rhein-Ruhr pour 2028 a également échoué. Retrouvez les prochains jeux d’été 2011 à Paris, 2022 à Los Angeles et 2024 à Brisbane, Australie. Les prochains hôtes d’hiver sont 2026 Milan et Cortina d’Ampezzo.

Les Jeux Olympiques ont eu lieu pour la dernière fois en Allemagne 872 à Munich – il y a maintenant l’anniversaire multisports. Les Championnats d’Europe, qui débutent ce jeudi et durent jusqu’à dimanche dans une semaine, donneront un coup de pouce au sport de masse et de compétition, a prédit le ministre bavarois de l’Intérieur, Joachim Herrmann. Dans la situation difficile de la politique étrangère, une compétition sportive aussi importante est également « un signal important ».

Au 155 Décisions dans neuf Olympiques sports seront faites à Munich a décerné les médailles. « Il ne fait aucun doute que Munich remportera la médaille d’or lors des grands événements sportifs cette année avec les Championnats d’Europe », a déclaré Juliane Seifert, secrétaire d’État au ministère fédéral de l’Intérieur. « Ils sont également une sorte de signal de départ pour de nombreux événements sportifs majeurs importants qui auront lieu en Allemagne dans les prochaines années. rden. »

La maire des sports de Munich, Verena Dietl, espère un « signal » à travers l’événement , « que nous sommes une ville cosmopolite ». Vous souhaitez bien vous présenter en tant que « ville hôte ».

Jusqu’à présent 165.000 Billets vendus

) Pour les Championnats d’Europe à Munich (11 jusqu’au 23.Août) sont jusqu’à mercredi 166 .000 billets vendus à l’avance a été. C’est ce qu’a rapporté Marion Schöne, responsable du comité d’organisation et du Parc olympique. « Nous sommes satisfaits, il y a une tendance à la hausse, nous sommes totalement de bonne humeur », a-t-elle déclaré, « je pense que beaucoup de gens prennent maintenant des décisions à court terme et achètent des billets. Nous sommes confiants. »

Le CO prévoit avec 450.0 visiteurs payants au 159 Décisions des neuf Championnats d’Europe. Les compétitions finales de cyclisme sur piste et de volleyball de plage sont déjà complètes, a déclaré Schöne. De nombreuses compétitions, notamment dans le Parc Olympique (BMX, VTT, triathlon) et le programme annexe peuvent également être suivis gratuitement, c’est pourquoi le CO attend un total d’un million de visiteurs lors du Multi-EM.

Équipe allemande de tennis de table avec une équipe de stars

Juste à temps pour les Championnats d’Europe à domicile à Munich, le Les stars allemandes du tennis de table sont si bonnes dans le classement mondial que jamais auparavant. Égaux quatre d’entre eux appartiennent au sommet 00. Le seul hic, c’est que la concurrence n’a pas été aussi forte depuis longtemps.

Mihambo avait Corona et s’inquiète du début de l’EM

L’étoile du saut en longueur Malaika Mihambo (26) a été infectée par le virus corona après son triomphe en Coupe du monde contre Eugene et s’inquiète de son départ aux prochains Championnats d’Europe d’athlétisme à domicile à Munich (15 jusqu’au 21. Août). Après la fin de sa quarantaine, la championne en titre s’est rendue mardi au camp d’entraînement de l’équipe allemande à Erding. Mihambo veut décider de son départ au pied levé après son déficit d’entraînement.

« J’ai décidé après la Coupe du monde d’être infecté par Corona. C’était un parcours doux, mais je me sentais fatigué et apathique et je ne me suis pas entraîné pendant dix jours », a déclaré Mihambo : « Malheureusement, la quarantaine et les symptômes ont rendu impossible une préparation optimale pour la compétition. Aujourd’hui, j’ai fait une séance de musculation légère pour la première fois après la visite médicale. Cependant, ma dernière vraie séance d’entraînement était avant la Coupe du monde. C’était il y a pas mal de temps et vous l’avez remarqué à l’entraînement. »

La qualification de saut en longueur est lancée 14. Août, les deux derniers jours plus tard.

Triple sauteur Hess a raté l’EM à domicile après une chute à l’entraînement

L’ancien champion d’Europe de triple saut Max Hess a raté les Championnats d’Europe à domicile à Munich. Comme l’a rapporté l’Association allemande d’athlétisme, le 25 -an de Chemnitz s’est cassé la clavicule après être tombé sur l’épaule lors de l’entraînement de mardi et sera absent pendant plusieurs semaines. Hess doit être opéré cette semaine.

Aux Championnats du monde à Eugene L’Oregon a eu fin juillet le Champion d’Europe de 1972 comme 13. raté la finale de quatre centimètres.

Les rameurs doivent annuler les départs à Munich

En raison de plusieurs cas Corona, les rameurs allemands doivent annuler le départ de deux bateaux aux Championnats d’Europe à Munich (10 jusqu’au 21. Août) annuler. Cela a été annoncé par l’Association allemande d’aviron (DRV). Les deux de couple messieurs et les deux de couple messieurs légers sont concernés.

» C’est vraiment très triste et ennuyeux. Jusqu’à présent, nous avons été épargnés en ce qui concerne les maladies corona dans les grandes régates. Le fait qu’il touche désormais l’EM à domicile à Munich est d’autant plus amer. J’espère que les athlètes malades se remettront rapidement en forme et que Corona ne fera pas encore plus de vagues dans notre équipe », a déclaré le directeur sportif Mario Woldt.

Oliver Zeidler n’est pas concerné. Le seul champion du monde de 2011 peut commencer car il s’est préparé individuellement pour la régate à Munich et n’a pas été en contact avec les infectés.

« Les Championnats d’Europe sont un petit ballon d’essai »

Les Championnats d’Europe sont le point culminant sportif de l’année – pas seulement d’un point de vue allemand de vue. La joueuse de beach-volley Karla Borger, qui, en tant que présidente de l’association Athleten Deutschland, est également la voix des athlètes, espère un effet de signal pour Sport Germany.