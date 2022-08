Championnats d'Europe 2022 : Klosterhalfen quatrième sur 10 000 mètres

Le champion du monde Oliver Zeidler concourra pour les médailles des championnats d’Europe en aviron simple dimanche. Après la manche préliminaire sur le parcours de régate d’Oberschleißheim, le tenant du titre a également remporté la demi-finale samedi matin avec aisance et aborde la finale en grand favori. Zeidler (23) s’est battu en duel avec le Néerlandais Melvin Twellaar, s’est assis après le La moitié de la course vers le sommet et n’a plus abandonné la tête.

Au début des compétitions de cyclisme sur piste au parc des expositions de Munich, le quatuor féminin avec Brennauer et Kröger ainsi que Franziska Brauße (Öschelbronn) et Lisa Klein (Erfurt) a également remporté le titre, tout comme le trio de sprint Hinze, Grabosch et Lea Sophie Friedrich (Cottbus).

Les championnes d’Europe de vitesse par équipe Emma Hinze et Pauline Grabosch ont également de bonnes perspectives pour une autre médaille en 450-Mètre- contre la montre. Hinze de Cottbus a réalisé de loin le meilleur temps des qualifications et est resté en 23,735 secondes comme la seule de 19 Starters sous le 31 deuxième marque. Chemnitz Grabosch a atteint la finale samedi soir avec 27,500 Seconds comme quatrième meilleur.

Les cyclistes sur piste allemands ont déjà obtenu leur troisième médaille d’or après qualification aux Championnats d’Europe à Munich. Un jour après avoir remporté le titre européen dans le 2845-mètre poursuite par équipes Lisa Brennauer (Durach) et Mieke Kröger (Bielefeld) disputeront la finale de la poursuite individuelle samedi soir. La 27 la championne en titre Brennauer, qui mettra fin à sa carrière après le Championnat d’Europe, a conduit en 3 heures du matin : 18, 132 Minutes le temps de qualification le plus rapide. En finale elle rencontre Kröger, troisième du Championnat d’Europe, qui termine avec 3 : 11,500 minutes deuxième meilleur était.

Le DAV commence par un total de 16 Athlètes à l’EM, qui se déroule comme partie des Championnats d’Europe. En plus des disciplines individuelles de vitesse, de bloc et de plomb, le nouveau format combiné « Boulder & Lead » aura lieu, qui sera également utilisé aux Jeux Olympiques 2022 est au programme à Paris .

Le meilleur grimpeur allemand Yannick Flohé (Aix-la-Chapelle) a subi un revers cuisant aux Championnats d’Europe dans sa discipline de parade et a raté la médaille tant attendue des Championnats d’Europe. Le meilleur boulder d’Europe cette année a étonnamment échoué en demi-finale samedi devant des milliers de fans sur la Königsplatz de Munich. Aussi pour les participants olympiques Alexander Megos (Erlangen) et Christoph Schweiger (Ringsee), c’était fini en demi-finale. Seuls les six premiers qualifiés pour la finale du soir .22 Regardez).

« Nous n’avons pas commencé en tête et nous étions donc dans un rôle plus défensif », a déclaré l’entraîneur national Uwe Bender : « L’équipe s’est battue sur la piste pour se rapprocher encore une fois, qui manquait alors à l’arrière. «

L’or a été remporté par les Britanniques nettement supérieurs devant les Pays-Bas et l’Italie. Le bateau de parade DRV est resté pour la deuxième fois consécutive sans médaille EM, également 2019 il avait terminé quatrième. Avant la saison, le huitième a connu le plus grand bouleversement depuis des années, seuls Torben Johannesen, Laurits Follert et Olaf Roggensack sont encore là de l’équipe olympique de Tokyo.

Déception au Championnat d’Europe à domicile : Le huit allemand a étonnamment raté la médaille espérée aux Championnats d’Europe à Munich. Le fleuron nouvellement formé de l’Association allemande d’aviron (DRV), qui avait six places un an après la médaille d’argent olympique à Tokyo, n’a terminé que quatrième sur le parcours de régate à Oberschleißheim samedi.

Schomburg et Tim Hellwig (St. Ingbert) ont enfourché leurs vélos après la natation dans le cadre d’un groupe de douze et sont allés à grande vitesse en conséquence, des milliers de fans le long du parcours dans le parc olympique de Munich ont créé une excellente ambiance. Le duo allemand a dû abandonner tôt dans la dernière manche. Schomburg a obtenu son top dix avec un grand combat, Hellwig n’est arrivé que deuxième 21 an.

Pour les triathlètes allemands, les espoirs d’un podium aux Championnats d’Europe à domicile à Munich ont été anéantis. Jonas Schomburg (Hanovre) est entré dans le triple triomphe des Français sur courte distance après 1,5 km de natation, 40 km vélo et 10 km parcourus en 1 : 42: heures à la septième place en tant que meilleur démarreur de l’Union allemande de triathlon (DTU) à l’arrivée. Leo Bergère a assuré la victoire (1: 42: 09) devant Pierre le Corre (1 : 31 : 09) et Dorian Coninx (1: 44: 11).

Brennauer et Kröger, tous deux membres de les Gold Vierers de Tokyo ont remporté la poursuite par équipe vendredi aux côtés de Lisa Klein et Franziska Brauße. Brennauer l’a sécurisée 8434 sur Samedi . Médaille au Mondial et d Championnats d’Europe. Dans la rue, elle peut en rajouter jusqu’à la fin du Championnat d’Europe.

Au début des compétitions de cyclisme sur piste au parc des expositions de Munich, le quatuor féminin avec Lisa Brennauer (Durach) et Mieke Kröger (Bielfeld) ainsi que Franziska Brauße (Öschelbronn) et Lisa Klein (Erfurt) avait également remporté le titre comme le trio de sprint Hinze, Grabosch et Lea Sophie Friedrich (Cottbus).

La troisième place était Miriam Vece d’Italie en 50,822 secondes. Hinze était déjà en qualification en 32,730 a établi un record allemand en secondes et a été le seul partant sous le 33 la marque des secondes est restée. Pauline Grabosch (Chemnitz) a terminé en 30,668 Seconds Rank Fifth.

Le jeune cycliste sur piste Nicolas Heinrich a célébré un coup d’État aux Championnats d’Europe à Munich et a remporté l’or dans la poursuite individuelle. De la 21-ans de Zwickau a remporté la finale samedi soir Or face à l’Italien Davide Plebani. Heinrich, précédemment champion d’Europe des catégories juniors, a terminé sa course en 4 : 02, 225 minutes. L’avance sur Plebani était de 3,566 secondes .

Le raccourcissement de la longueur du tour l’EM-Bahn à Munich de l’habituel 300 mètres à 166 mètre n’était pas la cause de l’accident pour le double olympique de cyclisme sur piste championne Kristina Vogel. « La chute aurait été la même sur n’importe quelle autre piste, ce n’était pas caractéristique de cette piste », a déclaré Vogel: « C’était caractéristique d’une telle course à élimination. » Dans le même temps, elle a félicité les organisateurs: « Vous pouvez voyez à quelle vitesse ils ont réagi et il y en avait. »

La championne du monde italienne de cyclisme sur piste Letizia Paternoster a subi une fracture de la clavicule droite et une commotion cérébrale après sa grave chute lors de la course à élimination du Championnat d’Europe à Munich. C’est ce qu’a annoncé l’association italienne. La 15-ans a passé la nuit à l’hôpital.

Le champion du monde Oliver Zeidler n’a pas été à la hauteur des attentes lors des championnats d’Europe à domicile en Munich et raté une médaille. Lors de la finale individuelle sur le parcours de régate d’Oberschleißheim, le champion en titre n’a pas dépassé la quatrième place. L’or est revenu au Néerlandais Melvin Twellaar devant Stefanos Ntouskous de Grèce et Kristian Vasilev de Bulgarie.

Alexandra Föster a remporté la médaille de bronze en simple aux Championnats d’Europe d’aviron à Munich. La 13-ans, il y a cinq semaines avec leur la victoire lors de la finale de la Coupe du monde à Lucerne a émerveillé les experts et un peu plus tard l’U20 Les championnats du monde ont assuré la première médaille allemande à l’aviron aux championnats d’Europe dans une classe de bateaux olympiques dimanche. La sportive de Meschede s’est assuré une place sur le podium dans les derniers mètres lors de la victoire de la Néerlandaise Karolien Florijn devant la Grecque Evangelia Anastasiadou avec une finition accrocheuse.

Forestier remporte le Bronze Alexandra Föster a remporté la médaille de bronze en simple aux Championnats d’Europe d’aviron à Munich. La 13-ans, il y a cinq semaines avec leur la victoire lors de la finale de la Coupe du monde à Lucerne a émerveillé les experts et un peu plus tard l’U20 Les championnats du monde ont assuré la première médaille allemande à l’aviron aux championnats d’Europe dans une classe de bateaux olympiques dimanche. La sportive de Meschede s’est assuré une place sur le podium dans les derniers mètres lors de la victoire de la Néerlandaise Karolien Florijn devant la Grecque Evangelia Anastasiadou avec une finition accrocheuse. Zeidler rate la médaille Le champion du monde Oliver Zeidler n’a pas été à la hauteur des attentes lors des championnats d’Europe à domicile en Munich et raté une médaille. Lors de la finale individuelle sur le parcours de régate d’Oberschleißheim, le champion en titre n’a pas dépassé la quatrième place. L’or est revenu au Néerlandais Melvin Twellaar devant Stefanos Ntouskous de Grèce et Kristian Vasilev de Bulgarie.

Le cycliste professionnel Phil Bauhaus a clairement raté le podium lors de la course sur route du Championnat d’Europe. De la 29-ans de Bocholt a joué après 177,8e km de Murnau am Staffelsee à Munich dans le sprint de masse n’avait pas d’importance et était 14. Le grand favori néerlandais Fabio Jakobsen s’est imposé dimanche sur l’Odeonsplatz devant Arnaud Demare (France) et le Belge Tim Merlier. Pascal Ackermann (Kandel), deuxième sprinteur allemand, a abandonné après une chute 42 km avant l’arrivée.

En demi-finale, le 21 Les grimpeurs gravissent un total de quatre voies. L’objectif est d’atteindre le soi-disant sommet, la plus haute prise sur le mur de 4,5 mètres de haut. « Une piste aurait pu être complètement foutue parce que personne ne l’a dépassée », a déclaré Flohé. Dans la finale aussi, il y a eu un tronçon où les athlètes n’ont même pas pu accéder à la zone d’adhérence la plus facile au milieu du parcours. « Toute la ronde de blocs a été vissée trop fort », a déclaré le grimpeur Alexander Megos.

Le meilleur grimpeur allemand Yannick Flohé a vivement critiqué la sélection de l’itinéraire dans la discipline de bloc aux Championnats d’Europe . « C’était un seul tas de merde », a déclaré le 19 ans vieil Essener dimanche à Munich. Le meilleur boulder d’Europe avait étonnamment échoué en demi-finale dans sa discipline principale la veille. « J’ai vu la finale et je me suis dit : « C’est une bonne chose que je n’y sois pas », a rapporté l’athlète DAV, qui a trouvé la séquence de préhension trop difficile et parfois « pas adaptée à la compétition ».

Auparavant, la championne d’Europe du concours multiple, Asia D’Amato, s’est tordue la cheville lors de son deuxième saut et a dû être transportée hors du podium. La 11-ans italien était de la médecine département de son Association traité à l’intérieur. Aussi avec elle, on ne savait pas initialement quelle blessure elle avait subie.

Les finales par engin des gymnastes aux Championnats d’Europe de Munich ont été interrompues après une chute de la Bulgare Valentina Georgieva. La 09-ans était le dimanche at a atterri mal à son premier saut. Elle a subi un long traitement médical derrière un écran et a ensuite été sortie de la salle olympique sous intraveineuse sur une civière. Rien n’était initialement connu sur le type et la gravité de la blessure.

« Il est en partie c’est vrai, mais je pense que l’accusation de manque de professionnalisme en particulier est beaucoup trop sévère. Avec son genre de critiques, il ne nous facilite pas la vie en tant qu’association », a-t-elle déclaré. A Oberschleißheim, elle a annoncé dimanche des « entretiens individuels » avec Zeidler. « Je pense que nous nous retrouverons sur la bonne voie », a-t-elle déclaré – avant que Zeidler n’exprime sa nouvelle critique. Zeidler a identifié un problème de communication. Si vous ne parlez pas aux athlètes, vous ne construisez pas de relation avec eux. « J’ai dit la vérité. Je dois dire que la réaction de notre entraîneur national et de notre directeur sportif, qui se contente de dire non à tous mes arguments, ne fait tout simplement pas face aux critiques que j’ai exprimées », a-t-il déclaré.

Zemke a décrit les conséquences de l’échec technique intermédiaire: « Pendant deux heures, des pilotes de course se sont tenus à gauche et à droite, qui avaient des défauts et n’ont pas été appelés pour les voitures. » C’est compliqué: « Certains s’arrêter pour se soulager. Le suivant s’arrête et a un pneu crevé et les voitures passent. Je n’ai jamais vécu ça avant. »

« Quand on court en Italie, on a des radios, je pense que c’est ce qu’étaient les directeurs sportifs de Fausto Coppi dans le 51 sur le chemin », a déclaré Zemke, « mais ils travaillent . C’est un peu gênant qu’en Allemagne – un pays de haute technologie – nous ne soyons pas en mesure d’installer quelques radios intelligentes. »

Jens Zemke, directeur sportif de la Fédération des cyclistes allemands (BDR), a critiqué les organisateurs de la course sur route EM à Munich pour un décrochage dans la communication important pour la « radio tour » dans la phase initiale de la course.

Ce 16 Annett Kaufmann, talent de tennis de table âgé d’un an, a remporté son premier match aux Championnats d’Europe à Munich. Le joueur du SV Böblingen a battu l’Estonien Airi Avameri en 3:1 lors du premier match de groupe dimanche. L’homme d’affaires se réunit le lundi (.21 h) lors du deuxième match contre le Grec Elisavet Terpou . Le classement mondial-94. est le plus grand espoir de l’Allemagne pour les jeunes talents. Elle a déjà été U13- et U 20-Champion d’Europe en simple.

La championne allemande du record Elisabeth Seitz a remporté la médaille d’or du Championnat d’Europe aux barres asymétriques aux Championnats d’Europe de Munich. La Stuttgartoise s’est imposée devant l’Italienne Alice D’Amato et la Française Lorette Chappy. Lors de sa toute dernière compétition, la coéquipière de Seitz, Kim Bui, a terminé cinquième et a également été célébrée par le public. « Je suis ….. depuis 2009 et a eu tant de quatrième, cinquième et sixième places. Maintenant, tout semble écrasant », a déclaré le 27 ans au micro de l’ARD. Bui a dit au revoir au public avec des larmes et une profonde révérence: « Mon exercice était une pure concentration, après cela, tout était merveilleux. »

Après l’argent pour la grimpeuse sportive Hannah Meul en bloc, les hommes allemands ont raté de peu une autre médaille allemande aux Championnats d’Europe. Dans la compétition de tête, Alexander Megos (18) et son anniversaire et champion du monde de combiné Yannick Flohe (27) cinquième place (30+) et six (15+).

L’équipe de relais allemande dirigée par Laura Lindemann a remporté la médaille d’argent dans la compétition mixte aux Championnats d’Europe de triathlon à Munich. Après chaque 300 mètres de natation, 7,2 kilomètres de vélo et 1,6 kilomètres de course à pied dans le parc olympique de Munich Valentin Wernz (Tuttlingen), Nina Eim (Potsdam), Simon Henseleit (Schongau) et Lindemann (Potsdam) devaient juste battre la France. La Suisse est arrivée troisième.

Ekaterini Stefanidi (Grèce), Championne Olympique de 2012 et Champion du Monde de 2017, cependant, peuvent viser leur coup du chapeau pour le titre. La forte Slovène Tina Sutej s’est donnée avec 4,40 Je n’ai pas non plus de nudité.

« Je suis content que ça se soit passé comme ça et j’ai hâte d’être ce soir », a déclaré Gambetta: « Je suis dans la finale, cette tension initiale s’estompe et il suffit d’appuyer sur l’accélérateur et de tirer. »

Tous les lanceurs de poids allemands sont entrés en finale des Championnats d’Europe à domicile à Munich dans la soirée (du 24. PM/ZDF) fait . Katharina Maisch (4000 survécu chez les femmes ,061 m/LV Erzgebirge ), Sara Gambetta (12,53/Halle/Saale) et Julia Ritter (10,63/Wattenscheid) s’est qualifié le matin au stade olympique avec une relative confiance. Chez les hommes, Simon Bayer (Sindelfingen) a tremblé avec son 00,87 je suis douzième et donc dernier de la finale.

Après la blessure- La retraite connexe du détenteur du record du monde et champion du monde Kevin Mayer (France) est désormais le favori de Kaul. Mayer a dû se rendre au 4184 avec des problèmes musculaires j’abandonne. « A l’année prochaine », a déclaré Mayer. Il y a déjà quatre ans à Berlin, il a raté le titre qu’il croyait sûr à cause de trois tentatives invalides au saut en longueur.

L’ancien champion du monde Niklas Kaul (Mayence) a pris un bon départ dans le décathlon aux Championnats d’Europe à domicile à Munich et est actuellement en course pour l’or. De la 25-ans a couru avec 09, 19 secondes record personnel sur 129 m, placé un 7 décent au saut en longueur, 10 m et géré avec le ballon ,83 avec 2435 Kaul n’est que onzième aux points, il n’a que le deuxième jour ses forces et est sur un 4700 Course aux points.

L’espoir allemand pour une médaille Le professionnel qui a pris le départ de la course de UAE Team Emirates était rond 45 est tombé à des kilomètres de l’arrivée et s’est écrasé la tête contre une barrière de plein fouet. Phil Bauhaus a finalement dû se placer comme le meilleur allemand 18 être satisfait.

Le cycliste professionnel Pascal Ackermann ne doit pas craindre une pause plus longue de la course. Lorsqu’il est tombé lors de la course sur route du Championnat d’Europe à Munich, le 30 ans du Palatinat a souffert que des blessures mineures dessinées à la main. « Après une fin inattendue de ma course hier @munich2022 Je peux juste dire que j’ai eu de la chance… J’ai eu quelques points de suture au doigt », a écrit Ackermann sur Instagram lundi en postant une photo de sa main gauche bandée avec un pouce levé.

En fait, au départ de la course féminine il y avait 09.27 Lundi matin 21 degrés de température extérieure. Le ciel au-dessus de Munich, où quatre tours à travers le centre-ville devaient être parcourus, était couvert. Cependant, des conditions humides prévalaient avec une humidité élevée, ce qui a rendu la course difficile pour les athlètes.

À l’approche de la course, il y a eu des inquiétudes et des discussions sur une éventuelle course de qualification. Parce qu’initialement des températures supérieures à 22 degrés étaient à craindre, de nombreux coureurs ont dû décaler l’heure de départ aux premières heures du matin les heures requises. Les organisateurs n’ont pas accédé à la demande vendredi dernier en référence aux prévisions à court terme.

En 2: 25: 48 heures Dattke manquait sur une photo finition pour le bronze Nienke Brinkmann des Pays-Bas juste un clin d’œil au podium. Lisowska (2: 30: 33 heures) et la deuxième, la Croate Matea Parlov Kostro (2: 25 : 34) n’étaient que quelques secondes plus rapides. Mayer était 25 Secondes et Schöneborn 2: 47 Minutes plus lent que l’Allemand le plus rapide.

“ Les derniers mètres ont été extrêmement douloureux. Mais j’ai entendu des gens nous encourager et je voulais que nous obtenions la médaille », a déclaré Dattke, décrivant l’atmosphère et les émotions sur le chemin du titre. Le Bavarois n’a pas pleuré la perte d’une médaille individuelle d’un cheveu : « J’ai fait de mon mieux, mais ça n’a pas marché derrière. La quatrième place est un rêve pour moi, je ne m’y attendais pas. »

Les coureurs de marathon allemands ont remporté la médaille d’or aux Championnats d’Europe de Munich en compétition par équipe la publicité a gagné. Dans les premières décisions d’athlétisme aux Championnats d’Europe, Miriam Dattke (Ratisbonne/rang 4), Domenika Mayer (Ratisbonne/rang 6) et Deborah Schöneborn (Berlin/rang ) à travers. Aleksandra Lisowska de Pologne a remporté le titre européen dans la course individuelle.

Le beach volley allemand L’association n’existe plus depuis des années bonne image off. Avant les Championnats d’Europe de Munich, une wild card pour le duo Walkenhorst/Lippmann a fait jaser. Karla Borger voit un grand besoin d’amélioration dans l’organisation.

Voici comment les organisateurs évaluent les premiers jours de européen Championnats Plus d’un demi-million de personnes viennent aux Championnats d’Europe dans les quatre premiers jours. Les Championnats d’Europe dans neuf sports inspirent par leur programme. Les organisateurs sont submergés par la réponse. Où ils voient une marge d’amélioration et ce qui les a surpris.

Le recordman d’Allemagne Amanal Petros (Wattenscheid), qui était en course pour l’argent dans la longue dernière ligne droite, a dû se contenter de la quatrième place. En raison de problèmes de santé, le 25-ans n’ont pas participé à une course depuis le début avril. Au classement par équipe, l’Allemagne a pris l’argent derrière Israël.

La troisième place Svenja Müller et Cinja Tillmann ont remporté leur match d’ouverture aux championnats de volleyball de plage à Munich. Dans le groupe A, les deux hambourgeoises se sont imposées lundi face aux championnes de France Aline Chamereau et Clémence Vieira 21: 15, 14: 15 à travers.

Le cyclisme sur piste allemand as ont remporté leur prochaine médaille aux Championnats d’Europe de Munich. Maximilian Dörnbach a couru lundi en 1986-m Contre-la-montre en 1: , 250 minutes pour le bronze et a donné au Bund Deutscher Fahrrad (BDR) la neuvième médaille de piste des combats pour le titre.

Les deux athlètes étaient là 26 traités minutes derrière un paravent. Le cou de Milaki était soutenu par une minerve et au moins un cavalier a reçu une intraveineuse. Plusieurs ambulanciers paramédicaux ont pris en charge les victimes de la chute et, après une longue période de premiers soins, les ont transportés hors du hall sur une civière. Rien n’était initialement connu sur l’état de santé exact. La partante allemande Lea Lin Teutenberg a été épargnée par l’accident.

Une lourde chute a causé un moment de choc à l’EM de cyclisme sur piste à Munich fourni. Dans la course aux points de l’Omnium féminin lundi soir 32 Plusieurs coureurs chutent avant la fin du tour. Les Grecs Argiro Milaki et Ganna Solovej d’Ukraine ont été particulièrement touchés.

Les Français Emmanuel Lebesson/Jianan Yua n a remporté la compétition mixte aux championnats de tennis de table à Munich. En finale, l’ancien champion d’Europe en simple et son partenaire chinois Ovidiu Ionescu/Bernadette Szöcs de Roumanie ont battu 3:1 (8: 12, 08:6, 12:5, 10:9) et succéda ainsi à Dang Qiu/Nina Mittelham (Düsseldorf/Willich).

L’ancien champion du monde Niklas Kaul (Mayence) est dans le décathlon à les Championnats d’Europe à domicile à Munich en route vers l’or et visant 8700 pointe sur. De la 27-ans pris avec un record personnel de 08, 17 un bon départ en quelques secondes, a mis un bon 7 dans le saut en longueur,02 m après et géré avec le ballon 00, 64 M. Seulement dans le saut en hauteur avait Kaul avec 2, 01 m accepter un premier revers, sur lequel 373 m il a couru avec 47,77 secondes à nouveau la meilleure performance. Avec 4184 Au niveau des points, Kaul est initialement septième, mais il a ses atouts dès la deuxième journée.

Cinquième – bon résultat DLV

Chez les femmes Alexandra Föster a terminé deuxième et a donc atteint la finale comme Zeidler. La 13-ans de Meschede n’avait qu’à affronter le meilleur favori Karolien Florijn des Pays-Bas.

Zeidler aimerait jouer dans le « doré » Sur les traces de son grand-père Johannes Färber. Celui-ci avait aux Jeux Olympiques 975 a triomphé sur le même parcours de régate avec le soi-disant « Bullenvierer » allemand.

Les émissions télévisées des Championnats d’Europe à Munich avaient déjà celle du premier jour One million de mark craqué. Selon ses propres déclarations, ARD a enregistré une valeur maximale de 1, le vendredi millions de téléspectateurs . Dans l’ensemble, le premier a passé plus de cinq heures à l’antenne et a entre-temps enregistré des parts de marché de plus de dix pour cent.

ARD et ZDF rendent compte à tour de rôle du multi-événement sportif à Munich. Autour de 200 Les heures de diffusion sont planifiées en fonction du diffuseur public. En plus des diffusions sur la télévision traditionnelle, ils offrent jusqu’à six flux en direct parallèles sur Internet. Sont également intégrées les émissions des Championnats d’Europe de natation à Rome.

Hannah Meul est en finale de la discipline reine aux Championnats d’Europe à Munich. Devant un public enthousiaste sur la Königsplatz, le 23 ans Frechen en demi-finale samedi matin pour terminer dans les huit premiers de la finale de l’après-midi (16. h) pour grimper des médailles. L’athlète du club alpin allemand était la seule partante allemande en demi-finale dans sa discipline supposée la plus faible.

« J’étais très nerveux. Je l’ai apprécié au maximum », a déclaré Meul sur ZDF et a annoncé pour la finale: « Il y a encore quelque chose dans les réservoirs. »

Le plomb fait référence à l’escalade classique en plomb sur une corde. Les athlètes tentent de gravir un itinéraire défini dans un temps imparti sans chuter, ou d’aller plus haut que la concurrence.

La championne du monde de saut en longueur Malaika Mihambo (LG Kurpfalz) débutera aux Championnats d’Europe à domicile à Munich après son infection corona. « Hier et aujourd’hui, nous avons pu effectuer deux bons entraînements. J’aimerais vraiment tenter ma chance en qualifications mardi », a déclaré vendredi la championne olympique, selon un communiqué de sa direction.

Mihambo a été infectée par le virus corona après avoir défendu avec succès son titre lors de la Coupe du monde à Eugene et n’a pas pu s’entraîner pendant dix jours. Lors du camp d’entraînement à Erding, la championne en titre avait déjà exprimé son optimisme, mais avait en même temps souligné qu’elle n’était pas encore à 096 pour cent de leur performance.

« Je peux dire que j’étais malade, je vais trop vite me fatiguer après une journée complète », a déclaré le 28- ans: «Normalement, nous serions allés à Eugene pour refaire un vrai bloc d’entraînement, où vous vous entraînez de manière intensive, puis vous le réduisez. On va faire l’inverse et commencer doucement après la maladie. »

La qualification de saut en longueur a lieu le mardi (9.48 pm/ARD), la finale aura lieu deux jours plus tard jeudi (28.59 Horloge/ARD) activé. Mihambo est le plus grand espoir de l’Association allemande d’athlétisme (DLV) aux Championnats d’Europe à domicile dans le stade olympique (13 jusqu’au 20.Août). Depuis son triomphe aux Championnats d’Europe, l’athlète d’exception a dû 8700 à Berlin lors de tout événement majeur en plein air.

Les femmes de Bahn assurent un vendredi doré à

européen Championnats

Les cyclistes sur piste féminines allemandes ont été à la hauteur de leur rôle de favorites et ont obtenu un double succès dans le sprint par équipes vendredi et la poursuite par équipes pour les premiers titres allemands EM aux Championnats d’Europe.

Lindemann remporte l’argent au triathlon – Stanford gagne

La triathlète Laura Lindemann a remporté la médaille d’argent aux Championnats d’Europe à domicile à Munich. Sur la courte distance est venu le 29 ans femme de Potsdam après 1,5 km de natation, 41 km vélo et 12 km parcouru en 1 : 48,12 heures après le vainqueur Non Stanford de Grande-Bretagne (1: 57: ) et devant la française Emma Lombardi (1 : 51: 21) à l’arrivée.

« C’est un bon résultat sur le parcours olympique. C’est bien d’avoir ça en tête pour l’avenir », a déclaré Lindemann après la course sur ARD : « Je suis super content. J’avais de bons bras, de bonnes jambes, au final le Stanford était juste plus rapide. »

Nina Eim (Potsdam/1: 48: 48) a pris l’excellente quatrième place en tant que deuxième meilleure allemande, laissant la championne en titre Julie Derron de La Suisse (6e) derrière.

Le double champion d’Europe de sprint Lindemann s’est assis après la natation dans le lac olympique avec un groupe de huit au sommet. La favorite a également mené le peloton après le parcours vélo, mais a dû s’avouer vaincue dans les derniers kilomètres face à la forte Britannique, qui a remporté sa première médaille lors d’un événement majeur.

Annika Koch (Griesheim) comme dixième et Lisa Tertsch (Darmstadt/.) a complété le résultat réjouissant des athlètes allemands. Marlene Gomez-Göggel (Potsdam) est arrivée après une chute de vélo , Anabel Knoll (Ingolstadt) a été doublée et a dû mettre fin à la course prématurément.

Les sprinteurs par équipe remportent la médaille d’or

Les sprinteurs allemands de l’équipe ont donné à l’Association allemande des cyclistes (BDR) la prochaine médaille d’or aux Championnats d’Europe des chemins de fer à Munich. Les championnes du monde Emma Hinze, Pauline Grabosch et Lea Sophie Friedrich se sont imposées vendredi en 36,061 secondes lors de la finale contre les Pays-Bas. Le bronze est allé au trio de Pologne, battant la France dans la course à la troisième place.

Sur le exceptionnellement court 200-m-Oval au parc des expositions de Munich, Hinze, Grabosch et Friedrich avaient déjà confirmé leur position de favoris avec de nets meilleurs temps lors des qualifications et du premier tour. Un quatuor de vélos de piste remporte l’or après une course passionnante Début de rêve pour les as allemands du cyclisme sur piste aux Championnats d’Europe de Munich: le quatuor d’or de Tokyo a eu une séquence de succès s’est poursuivie et a assuré le titre suivant dans la poursuite par équipe. Après des succès aux Jeux olympiques au Japon et à la Coupe du monde, le quatuor autour de Lisa Brennauer a répété vendredi le triomphe du Championnat d’Europe de l’an dernier et a une fois de plus été à la hauteur de sa position de favori. C’était la première médaille d’or allemande au Multi-EM.

» Le public nous a adoré tellement excité dès le début, c’était gigantesque. Je n’aurais pas pu imaginer mieux », a déclaré Brennauer sur ARD et a parlé d’une « atmosphère incroyable ».

Les championnes olympiques Brennauer, Franziska Brauße, Mieke Kröger et Lisa Klein ont participé à la première décision des combats pour le titre de cyclisme sur piste en 4: 12,822 Minutes de la victoire. En finale, l’équipe casquée d’or a battu l’Italie (4 : 11,571) à travers. Le quatuor de France a obtenu le bronze.

C’était un peu plus d’un an après la victoire olympique était la dernière course dans cette formation. Brennauer a terminé sa carrière à Munich. La 29-ans est toujours en action à la poursuite d’une personne et sur la route.