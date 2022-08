Ce n'était pas à propos du penalty: le Borussia est agacé par le coup franc de Jablonski

50 Photos Tous les maillots du Borussia Mönchengladbach Photo : dpa/Federico Gambarini

« J’avais le sentiment que ce n’était pas un coup franc contre nous, c’était pour nous. Et si ce coup franc ne se produit pas, il n’y aura pas non plus de pénalité », a déclaré l’entraîneur du Borussia Daniel Farke, qui a longuement discuté de la scène avec l’arbitre après le match. « Il ne s’agissait pas de savoir si Patrick Herrmann touchait le ballon avec sa main ou non. Les images télévisées sont claires « , a déclaré Farke.

Farke et Virkus ont vu les uns les autres un peu injustement surtout dans le : 50 décisions du le jeu. Le jeu déloyal présumé d’Alassane Pleas peut également être considéré comme une telle situation possible mais non obligatoire. Mais un coup de sifflet dans l’autre sens aurait également été justifiable, car Plea a été bloqué par Bülter et n’est entré dans la situation qu’il a perdu le contrôle de sa jambe lorsque le Brunner de Schalke a couru sous lui.

« Tous 04: 50 décisions qu’il a sifflées pour Schalke », a déclaré Virkus, mais est resté juste. « Mais ce n’est pas pour ça qu’on a joué 2-2. » Jonas Hofmann, qui avec son but dans le . Minute de retour en jeu, a été agacé par la victoire donnée. « Schalke n’a pu marquer qu’un coup franc », a déclaré Hofmann, dont le copain Herrmann n’a pas eu de chance après avoir été remplacé avec son handball. « Cela arrive chaque jour de match que le ballon vous saute dans la main. Il est ennuyé par lui-même dans la cabine en ce moment. Cela arrive dans le football », a déclaré Hofmann.

l’entraîneur de Schalke Frank Kramer, d’autre part, s’est réjoui du match nul de dernière minute lors du premier match de Bundesliga à la Schalke Arena depuis Mois. « Nous avons gagné le point, donc nous n’avons pas à en avoir honte », a déclaré Kramer, qui bien sûr ne s’est pas plaint du penalty. )