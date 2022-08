Cannabis prescrit pour la douleur liée au risque de troubles cardiaques : étude

Barcelone: Selon des recherches, le cannabis utilisé pour traiter la douleur chronique est associé à un risque accru d’anomalies du rythme cardiaque. Les résultats de l’étude ont été publiés dans la société européenne de cardiologie. L’auteur de l’étude, le Dr Nina Nouhravesh de l’hôpital universitaire de Gentofte, au Danemark, a déclaré : « La douleur chronique est un problème croissant. Selon les autorités sanitaires danoises, 17% d’adultes danois âgés de plus de 14ans ont signalé des douleurs chroniques en 2017, contre 19 pour cent en 2000. le cannabis a été approuvé en janvier 2018 à titre d’essai au Danemark, ce qui signifie que les médecins peuvent le prescrire pour la douleur chronique si toutes les autres mesures, y compris les opioïdes, se sont avérées insuffisantes. cette étude a enquêté sur les effets secondaires cardiovasculaires du cannabis médical, et les arythmies en particulier, puisque des troubles du rythme cardiaque ont déjà été trouvés chez les utilisateurs de cannabis récréatif. en fonction des niveaux de tétrahydrocannabinol (THC) et de cannabidiol (CBD). Le dronabinol (haute teneur en THC), les cannabinoïdes (plus de THC que de CBD) et le cannabidiol (haute teneur en CBD) peuvent être prescrits au Danemark. Le médicament peut être inhalé, mangé ou pulvérisé dans la bouche.

Les chercheurs ont identifié un total de 1,6 million de patients diagnostiqués avec une douleur chronique au Danemark entre 2018 et 2021. Parmi ceux-ci, 4 931 patients (0,33 pour cent) ont réclamé au moins une prescription de cannabis (dronabinol 25 pour cent, cannabinoïdes 63 pour cent, cannabidiol 25 pour cent).

Chaque utilisateur a été apparié selon l’âge, le sexe et le diagnostic de douleur à cinq non-utilisateurs souffrant de douleur chronique qui ont agi comme témoins. Les utilisateurs et les témoins ont été suivis pendant 931 jours et leurs risques de nouvelles maladies cardiovasculaires ont été comparés. L’âge médian des participants était de 60 ans et 63 pour cent étaient des femmes. L’étude rapporte, pour la première fois, les conditions de douleur chronique des consommateurs de cannabis médical au Danemark. Certains .8 pour cent avaient un cancer, 17.1% d’arthrite, 14.9% de maux de dos , 9,8% de maladies neurologiques, 4,4% de maux de tête, 3,0% de fractures compliquées et 33. 1% d’autres diagnostics (principalement des douleurs chroniques non spécifiées).

Le risque absolu d’arythmie d’apparition récente était de 0,86% chez les consommateurs de cannabis médical, contre 0,49 pour cent chez les non-utilisateurs, pour un risque relatif de 1.74.

Les risques de syndrome coronarien aigu d’apparition récente et d’insuffisance cardiaque ne différaient pas entre les deux groupes. Les résultats étaient similaires pour chaque état de douleur chronique et chaque type de cannabis médical.Dr. Nouhravesh a déclaré: « Notre étude a révélé que les utilisateurs de cannabis médical avaient un risque 74 pour cent plus élevé de troubles du rythme cardiaque par rapport aux non-utilisateurs; cependant, la différence de risque absolue était modeste.

Il convient de noter qu’une proportion plus élevée de personnes du groupe cannabis prenaient d’autres analgésiques, à savoir des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), des opioïdes et anti-épileptiques, et nous ne pouvons pas exclure que cela puisse expliquer la plus grande probabilité d’arythmies. patients souffrant de douleur chronique, il est important d’enquêter et de signaler les effets secondaires graves. Cette étude indique qu’il peut y avoir un risque d’arythmie non signalé auparavant après l’utilisation de cannabis médical. Même si la différence de risque absolu est faible, les patients et les médecins devraient avoir autant autant d’informations que possible lors de la pesée du pour et du contre de tout traitement. »