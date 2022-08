Azadi ka Amrit Mahotsav: Histoire d'un chanteur patriote méconnu de 102 ans

Un lutteur de formation, un poète dans l’âme et un chanteur par excellence, dont la contribution au chant folklorique Bhojpuri est inégalée – mais, sans surprise, sans papiers et méconnu. C’est l’histoire du brillant chanteur méconnu de Bhojpuri, Jang Bahadur Singh, maintenant 102.

Né dans le village de Kausad dans le district de Siwan du Bihar le Décembre 1920, Jang Bahadur Singh s’est mis à la boue et au chant très tôt dans sa vie. Pâturant les vaches, travaillant dans les champs et luttant, il se retrouvait souvent à chanter dans le saptam sur (octave haute) sur les rives de la rivière Saryu, qui coule le long du village. Pendant près de deux décennies, il a éduqué, inspiré et motivé son public à travers son «style Vyas» pendant près de deux décennies au Bengale, au Bihar et au Jharkhand.

Dès le début dans sa vie, Jang Bahadur, 15 ans, a été inspiré par le mouvement Quit India lancé par le Mahatma Gandhi en 1942. Il a commencé à chanter des chansons patriotiques qui ont dynamisé les jeunes autour de lui à Siwan et dans d’autres quartiers voisins. Le gouvernement britannique a pris note de sa popularité et l’a interdit après avoir refusé d’arrêter de chanter. Il a également été arrêté à Ballia.

Après l’indépendance, Jang Bahadur a obtenu un emploi dans la célèbre usine de vélos Sen-Raleigh dans le district d’Asansol, dans l’actuel Bengale occidental. En quelques années, il est devenu un nom populaire dans le chant dans des régions comme Jharia, Dhanbad, Durgapur, Sambhalpur et Ranchi. Cependant, l’homme qui l’a chanté pour « swantah sukhaay (pour son propre bonheur) » est maintenant une voix oubliée. Sa capacité à chanter sans le micro et toujours facilement entendu de loin a ajouté à sa popularité.

Voyage d’être un lutteur à un «combattant dans le chant»

Jang Bahadur est devenu célèbre avec sa capacité à abattre certains des vrais poids lourds de son état sur le tapis de lutte, l’un d’eux étant un lutteur à trois quintaux. La carrière de chanteur, si l’on peut utiliser le terme, n’avait pas encore décollé. c’est-à-dire deux équipes, dans lesquelles il y aurait une question-réponse musicale entre elles, et l’une serait déclarée gagnante; comme un shaastrarth musical) qu’un chanteur était attaqué par trois chanteurs de l’autre côté. Le lutteur honnête en lui s’est réveillé et il s’est rangé du côté du chanteur solitaire, rendant la bataille égale. Depuis, il a décidé de gravir les échelons en chantant. Pratiquement autodidacte et n’ayant pas trop étudié, Jang Bahadur a travaillé dur sur lui-même et a découvert la vie de divers dirigeants du mouvement indépendantiste, dont Bhagat Singh, Maharana Pratap, Veer Kunwar Singh, Subhash Chandra Bose et Mahatma Gandhi.

Jang Bahadur a adopté le style de chant folklorique Vyas. Le style Vyas consiste à raconter les histoires de vie d’une personnalité éminente à travers des poèmes, mélangés à une narration, tout en étant assis sur scène et en le terminant par un message profond à suivre pour les gens. La passion d’un lutteur s’est également répandue dans la musique et il s’est souvent retrouvé à fréquenter la dugola. Et ses admirateurs disent que, passé minuit, il n’y avait pas de match pour son chant. « Vishesh kar jab wo bhor mein bhairavi ka aalaap lete the, tab maa Sarasvati unke gale mein utar jaateen theen (Surtout, quand il a commencé à chanter Bhairavi au petit matin, Maa Saraswati entrait dans sa gorge) », explique Manoj Bhawuk, célèbre Bhojpuri. poète, critique de cinéma et personnalité de la télévision bhojpuri. pour chanter leurs histoires devant un public bondé. C’était dans la décennie des 1960s. À une époque où la musique de film hindi entrait dans son «âge d’or», Jang Bahadur chantait sans aucun enregistrement et sans micro, même si le public n’en avait pas besoin. Au cours des deux décennies suivantes, même lorsque le cinéma Bhojpuri a connu une sorte de renouveau avec des films comme Ganga Maiya Tohen Miyari Chadhaibo, Bidesia, Dharti Maiya et d’autres, Jang Bahadur est resté un nom oublié.

Munna Singh « Vyas », lui-même un chanteur légendaire de Bhojpuri a travaillé avec Jang Bahadur pour 23 ans, dit : « 15-10 baris le unkar ek chhatra raaj rahe…unka saamne kehu na rahe (Pendant presque 15-20 ans, il avait une course incontestée. Il n’y avait personne qui pouvait l’égaler. » Jang Bahadur chantait dans des concerts à Jharkhand, Uttar Pradesh, Bihar et West Bengal. Et, se souvient Munna Singh, fidèle à son esprit de lutte, « unhaa ke ek saath teen-teen gayak ke dugola mein (parast kar det raheen) . »

Bharat Sharma « Vyas », un autre chanteur légendaire de Bhojpuri, qui pourrait malheureusement être le dernier chanteur de « vyas » des temps modernes, dit : « Khushi ke baat baa ki Babu Jang Bahadur ji abhi jinda baanee. Champ houiller Hum aavat raheen (Jharia et régions voisines) mein Kolkata se, ta unke sunee jaa. Unka près de kehu n rahe. (Nous devons être heureux qu’il soit vivant. J’avais l’habitude de venir au bassin houiller et nous l’écoutions. Personne n’était comme lui).

L’ancien entraîneur de hockey international de l’Inde, Harendra Singh, dit qu’il fait partie des rares survivants chanceux de cette époque à avoir eu la chance de l’entendre en direct. « J’ai été hypnotisé par sa capacité et son endurance à jouer du jhaal (soudure). Il le jouait pendant environ une demi-heure, puis commençait à chanter. Et puis il n’y aurait plus moyen de l’arrêter – chaitas, d’autres chansons et puis Bhairavi », dit-il.

Le chanteur, qui était devenu si populaire que les organisateurs mettaient son affiche et sa banderole pour attirer le public, même lorsque Jang Bahadur ne se produisait pas, ne s’est jamais inquiété pour les finances aspects. « Les gens l’invitaient. Et s’ils lui donnaient le prix du voyage et s’occupaient de lui pendant son séjour, cela suffisait », déclare Bhawuk.

En interne cependant, Jang Bahadur menait de nombreuses batailles. Au début des 1970, il a perdu deux de ses enfants dans un accident. En 1975, sa femme a subi de très graves brûlures et il a été laissé seul pour s’occuper d’elle. Il prend toujours soin d’elle. Il a perdu un autre fils d’un cancer du sang en 1975. Alors que la force de la vie diminuait, Jang Bahadur a commencé à se demander s’il était assez sage pour ne pas se soucier de la finance. N’aurait-il pas pu sauver son fils s’il avait eu de l’argent ? Troublé par ces questions, il prend volontairement sa retraite de l’usine de bicyclettes et s’essaie aux affaires.

Parmi les deux autres enfants, l’un souffre de troubles mentaux et l’autre travaille dans un pays étranger, subvenant aux besoins de la famille. Ces revers, progressivement, ont eu un impact sur l’esprit de Jang Bahadur et il a atténué ses apparitions, sans toutefois abandonner complètement.

À cette époque, Jang Bahadur s’est tourné vers « Shiv Charcha », Ramayana, Mahabharata et chantait à propos de leurs personnages dans le style Vyas, en plus de chanter des nirguns et des bhajans.

Battu et meurtri par les expériences, ayant affronté le flux et le reflux avec dignité et une chanson sur les lèvres, Jang Bahadur est toujours un homme avec un sens de but.

Se réveillant tous les jours à 4h du matin, il s’occupe de ses vaches, se promène dans ses champs, la moustache toujours dressée. Et une chanson ou deux qui sortait toujours de ses lèvres. Que ce soit les vers de Rana Pratap (Ghaas ki roti khaai vatan ke liye/ shaan se monchh tedhi ghumaate rahe…), ou de Gandhi (Khaddar ke baanh ke pagariya Gandhi sasurariya chala le na…), Jang Bahadur continue de chanter.

Alors que la nation célèbre Azadi ka Amrit Mahotsav, Jang Bahadur Singh est une rareté. Non pas parce qu’il vit encore 102 ans et qu’il peut encore chanter pendant des heures, mais parce que ce sont des gens comme lui que la ferveur du patriotisme et le respect de notre ancêtres continue de se maintenir, malgré une forte résistance.

La nation doit le reconnaître ainsi que sa contribution. Dit Munna Singh, « Bhojpuri sanstha ta apne ke chamkaave mein laagal baadan sa, sarkaro ke dhyaan naikhe. Hum sarkaar voir ee kahab ki aisan pratibha ke Padma Shri se sammanit kare ke chaaheen (Les institutions Bhojpuri sont occupées à créer leur propre image. L’attention du gouvernement fait également défaut. Je dirais au gouvernement qu’un talent aussi rare devrait être honoré avec Padma Shri. «

En reconnaissant ce talent, nous réitérerons essentiellement l’esprit des indigènes, qui est si magnifiquement mis en évidence dans ces lignes de Jang Bahadur:

Gaiyya charayee le, dahee doodh khaayee le

akhaada mein jaayee le, mehnat banayee le

kanhwan par mali-mali dhuria e bhaiji,

Humnee ka hai Bhojpuria e bhai ji

(Je fais paître les vaches, j’ai du lait et du caillé, je vais à l’akharaa [Wrestling arena] et je me maintiens en forme, en frottant de la boue sur nos épaules ; Nous sommes les Bhojpuriyas, Ô frère ! un témoignage pour salut sa capacité de résilience.

«Idéalement, ce qu’il faisait était le travail des manuels scolaires: raconter des histoires de lutte. C’était un animateur par excellence. Et à travers ses interprétations patriotiques et spirituelles, il a inspiré les jeunes. Il était donc un éducateur, un artiste et un conférencier motivateur, tout cela à la fois », explique Bhawuk. Pas étonnant, Jang Bahadur Singh mérite cette reconnaissance. Ou plutôt, la nation mérite de reconnaître des talents et des personnalités comme lui.