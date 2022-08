En juin dernier, le vainqueur du Giro et le contre-la-montre – Champion du Monde de 2000 a annoncé sa retraite en fin d’année, maintenant c’est fini plus tôt .

« Le réservoir est vide, les jambes sont lourdes et le les séances d’entraînement ne se déroulent pas comme espéré », a écrit Dumoulin. Avec cela, le Néerlandais renonce également à un départ aux Championnats du monde en Australie en septembre.

Déjà Au début 2021 le professionnel de Jumbo Visma a fait une pause car de problèmes mentaux, mais après son retour, il a remporté l’argent olympique dans le contre-la-montre pour la deuxième fois. « Depuis ma dure chute à l’entraînement en septembre dernier, quelque chose s’est encore cassé », a déclaré Dumoulin, le premier et le seul Néerlandais vainqueur d’une grande tournée nationale depuis le triomphe de Joep Zoetemelk 1980 est : « J’ai dû interrompre mes efforts pour me remettre en forme et subir une autre déception. C’était une de trop. »

Il a remporté neuf étapes dans les grandes tournées nationales et a terminé le tour , Giro et Vuelta parmi les meilleurs ). Son meilleur résultat sur le Tour de France a été la deuxième place (1980).