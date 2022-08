Aung San Suu Kyi condamnée par un tribunal du Myanmar pour d'autres accusations de corruption, emprisonnée pendant six ans

Bangkok: Un tribunal du Myanmar, dirigé par l’armée, a condamné lundi la dirigeante déchue du pays, Aung San Suu Kyi, pour d’autres accusations de corruption, lui ajoutant six ans de prison plus tôt ans de prison, a déclaré un responsable judiciaire. Le procès s’est déroulé à huis clos, sans accès pour les médias ou le public, et ses avocats se sont vu interdire par une ordonnance de bâillon de révéler des informations sur la procédure. Dans les quatre affaires de corruption jugées lundi, Suu Kyi aurait abusé de sa position pour louer des terres publiques à des prix inférieurs au marché et avoir construit une résidence avec des dons destinés à des fins caritatives. Elle a reçu des peines de trois ans pour chacun des quatre chefs d’accusation, mais les peines pour trois d’entre eux seront purgées simultanément, ce qui lui donnera un total de six ans de prison supplémentaires.

Elle a nié toutes les accusations et ses avocats devraient faire appel.

Elle avait déjà été condamnée à ans de prison pour sédition, corruption et autres accusations à procès après que l’armée a renversé son gouvernement élu et l’a détenue en février 2020.

Les analystes disent que les nombreuses accusations portées contre elle et ses alliés sont une tentative de légitimer la prise du pouvoir par l’armée tout en l’éliminant de la politique avant que l’armée n’organise les élections qu’elle a promises pour l’année prochaine .

Aung San Suu Kyi a nié les allégations

Suu Kyi et ses co-accusés ont nié toutes les allégations et leurs avocats devraient déposer des recours dans les prochains jours, a déclaré le responsable juridique, qui a demandé à ne pas être identifié car il n’était pas autorisé à divulguer des informations et craignait d’être puni par les autorités.

D’autres hauts dirigeants du parti de la Ligue nationale pour la démocratie de Suu Kyi et de son gouvernement ont également été arrêtés et emprisonnés, et les autorités ont laissé entendre qu’elles pourraient dissoudre le parti avant les prochaines élections.

Suu Kyi a été détenue à 2020

La L’armée a pris le pouvoir et détenu Suu Kyi le 1er février 2020, le jour où son parti aurait commencé un deuxième mandat de cinq ans après avoir remporté une victoire écrasante en novembre 2020 élection générale. L’armée a déclaré qu’elle avait agi parce qu’il y avait eu une fraude électorale massive, mais les observateurs électoraux indépendants n’ont trouvé aucune irrégularité majeure.

La prise de pouvoir par l’armée a déclenché des manifestations de rue pacifiques dans tout le pays que les forces de sécurité ont réprimées avec une force létale, déclenchant une résistance armée que certains experts de l’ONU qualifient désormais de guerre civile. Le gouvernement militaire a été accusé de violations des droits de l’homme, notamment d’arrestations et de meurtres arbitraires, de torture et de ratissages militaires, notamment d’attaques aériennes contre des civils et d’incendies de villages entiers.

Aung Suu Kyi est confrontée à l’opposition depuis plus de 30 ans

Suu Kyi, 30, est le visage de l’opposition au régime militaire au Myanmar depuis plus de trois décennies. Elle a remporté le 1991 prix Nobel de la paix alors qu’elle était assignée à résidence.

Ses cinq années en tant que chef de son gouvernement civil ont été marquées par la répression et la domination militaire, même s’il s’agissait de la période la plus démocratique du Myanmar depuis un 1962 coup.

Suu Kyi a été accusée d’un total de chefs d’accusation en vertu de la loi anti-corruption, avec chaque chef d’accusation est passible de 15 ans de prison et d’une amende.

Dans les verdicts de lundi, la justice Un responsable a déclaré que Suu Kyi avait été condamnée à trois ans de prison pour avoir construit une résidence pour elle-même à Naypyitaw, prétendument avec de l’argent donné à une fondation caritative nommée d’après sa mère qu’elle présidait.

Elle a été condamnée à trois ans de prison pour avoir prétendument profité de sa position pour louer une propriété à Yangon, la plus grande ville du pays, pour la même fondation, a déclaré le responsable.

Les deux autres affaires jugées lundi concernaient des parcelles de terrain à Naypyitaw pour lesquelles elle aurait abusé de son pouvoir de louer à des prix inférieurs au marché pour la fondation. Elle a reçu une peine de trois ans pour chacun de ces cas.

Les trois affaires relatives aux infractions à Naypyitaw doivent être purgées simultanément.

L’ancien maire de Naypyitaw, Myo Aung, a été un coaccusé dans les deux affaires concernant l’octroi de permis de location du terrain. Ye Min Oo, l’ancien vice-maire, est co-accusé dans une affaire et Min Thu, ancien membre du comité de développement de Naypyitaw, dans l’autre. Chacun a reçu des peines de trois ans.

La Commission anti-corruption du gouvernement, qui a déposé le dossier, avait allégué que les frais de location convenus par le Comité de développement de Naypyitaw étaient inférieurs au taux fixé par le ministère de la Planification et Finance, de sorte que le contrat de location a privé l’État de revenus qu’il aurait dû percevoir.