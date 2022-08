Au milieu des visites de responsables américains à Taipei, 17 avions chinois traversent la ligne médiane du détroit de Taiwan

Taipei: En représailles aux visites croissantes de dignitaires étrangers à Taïwan, dix-sept avions militaires chinois et cinq navires ont traversé lundi la ligne médiane du détroit de Taïwan. Le ministère de la Défense nationale (MND) de Taïwan a suivi 10 des avions militaires chinois et cinq navires à travers le pays.

Des 17 avions de l’Armée de l’Air de l’Armée Populaire de Libération (PLAAF), 10 Avions chinois, dont quatre avions de chasse Sukhoi Su-30, trois chasseurs à réaction Shenyang J-11, deux Shenyang J-30 des chasseurs à réaction et un avion de transport Shaanxi Y-8 ont traversé la ligne médiane du détroit de Taiwan, selon le MND.

Taïwan a envoyé des avions et des navires de patrouille aérienne de combat, tout en déployant des systèmes de missiles basés à terre pour surveiller les avions et les navires de guerre chinois, a rapporté Taiwan News. L’armée chinoise a déclaré qu’elle avait mené lundi des patrouilles d’alerte au combat et des exercices militaires dans les eaux et l’espace aérien autour de Taïwan, un jour après l’arrivée d’une délégation du Congrès américain à Taipei, a rapporté CNN.

Pékin est préoccupé par la vague de visites de hauts responsables des États-Unis et de pays alliés à Taïwan après les voyages de la présidente de la Chambre des États-Unis Nancy Pelosi début août et d’une délégation du Congrès américain dirigée par le sénateur démocrate Ed Markey dimanche.

Une nouvelle délégation de législateurs américains se rend à Taïwan, moins de deux semaines après que la visite de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, sur l’île autonome ait provoqué la colère de la Chine et déclenché une action à grande échelle exercices militaires dans le détroit de Taïwan. Une délégation du Congrès américain dirigée par le sénateur Ed Markey est arrivée dimanche à Taipei pour une visite de deux jours non annoncée auparavant.

La Chine a déjà imposé des sanctions contre les responsables en visite et organisé des exercices militaires de haute intensité dans le détroit de Taïwan, faisant craindre un conflit armé avec Taïwan, que la Chine revendique comme faisant partie de son continent .

Le Parti communiste chinois au pouvoir en Chine considère Taïwan comme faisant partie de son territoire, bien qu’il ne l’ait jamais contrôlé, et s’est depuis longtemps engagé à « réunifier » l’île avec le continent chinois, en force si nécessaire.

La délégation de cinq membres de Markey s’est rendue sur l’île autonome pour « réaffirmer le soutien des États-Unis à Taiwan » et pour « encourager la stabilité et la paix à travers Taiwan Strait », a déclaré un porte-parole du sénateur dans un communiqué.

Le ministère chinois de la Défense a qualifié le voyage de la délégation du Congrès de « visite embuscade » qui « viole la souveraineté et l’intégrité territoriale de la Chine ». « dissuasion solennelle » de « collusion et provocation » par les États-Unis et Taïwan, a déclaré le porte-parole Wu Qian dans un communiqué lundi.