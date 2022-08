Au milieu de la crise économique, la Chine fait face à une panne de courant majeure ; unités d'usine fermées

New Delhi: au milieu de multiples défis économiques, la Chine fait face à un autre flux alors que d’intenses vagues de chaleur ont entraîné une grave panne d’électricité dans le sud-ouest de la Chine.

La panne d’électricité a contraint de nombreuses usines à fermer temporairement, ce qui pourrait encore endommager le réseau de la chaîne d’approvisionnement.

La municipalité de Chongqing abrite de nombreuses usines qui produisent des automobiles et des ordinateurs. Mais le gouvernement local a maintenant ordonné de suspendre la production pour économiser l’énergie. De même, les usines de la province du Sichuan, également un centre de fabrication, ont été fermées.

Selon les rapports, cette décision aura un impact sur des entreprises telles que Foxconn Technology, Toyota Motor Corp, Volkswagen et CATL, le fournisseur de batteries de Tesla, entre autres. Alors que plusieurs provinces sont en proie à une canicule, il en est d’autres qui ont été balayées par des inondations.

Xi Jinping en crise

Cela aura un impact supplémentaire sur l’économie à un moment où le président chinois Xi Jinping, âgé de 20 ans, espère prolonger son mandat de cinq ans à la 20e congrès national se réunit en octobre-novembre. « Bien que Xi reste au pouvoir, comme prévu, il y a des voix dissidentes », a déclaré à India Narrative un analyste qui a travaillé en Chine.

Xi a toutefois indiqué que la machinerie chinoise serait désormais dirigée vers des données de désabonnement qui refléteraient une situation moins sombre.

Le congrès national du Parti communiste se tient tous les cinq ans et annonce les décisions importantes et les changements de direction. Le 20e Congrès du Parti, qui s’est tenu à Pékin dans la seconde moitié de 2022, devrait voir de nouveaux visages promus à des postes de direction et marquer la début du troisième mandat sans précédent du président Xi Jinping.

« Les fermetures ajoutent aux défis pour le Parti communiste au pouvoir alors que Xi , le dirigeant le plus puissant du pays depuis des décennies, se prépare à tenter de rompre avec la tradition et à s’octroyer un troisième mandat de cinq ans en tant que dirigeant lors d’une réunion en octobre ou novembre », a rapporté l’agence de presse AP.

La persistance de Xi avec la politique du zéro Covid a déjà été sous les projecteurs. Les données du Bureau national des statistiques (NBS) ont révélé que le taux de chômage des jeunes urbains du pays atteignait 19 9% en juillet, le plus élevé depuis janvier 2018 lors du lancement de la tenue de registres.