Athlétisme et beach-volley : Les temps forts des Championnats d'Europe ce mardi

Ouvrez la voie aux sprinteurs les plus rapides d’Europe : Mardi, les finales sur le 100 Mètres pour hommes et femmes et puis au moins un Allemand veut atteindre pour les métaux précieux : Gina Lückenkemper. Qu’ils soient le soir (du .25 horloge) peut vraiment courir pour l’or, doit premier spectacle en demi-finale deux bonnes heures à l’avance. Mais elle est de bonne humeur, ce qu’elle a démontré il y a quelques semaines lors des Championnats du monde à Eugene, lorsqu’elle a remporté le bronze au relais avec ses collègues.

Tous les yeux seront également tournés vers l’ancien champion du monde de décathlon. Niklas Kaul se bat à nouveau pour les médailles à Munich – surtout après le grand favori français Kevin Mayer lundi après le 22 course au mètre a dû renoncer à son décathlon. En plus, il s’agit des 5000 mètres des hommes, au saut en longueur des hommes et au lancer du disque des femmes pour les médailles.

Déjà dans le matin, les promeneurs de la ville commencent à s’élever. En attendant, différentes manches et qualifications se dérouleront au Stade Olympique dans la matinée.

Il ne s’agit pas encore de médailles en beach-volley. Mais comme on le sait, chaque match est important pour les volleyeurs dans le sable. C’est pourquoi Karla Borger et Julia Sude, par exemple, feront déjà tout ce qu’elles peuvent mardi sur la Königsplatz pour ne laisser planer aucun doute sur une chasse aux médailles en phase de groupes. Le nouveau duo Kira Walkenhorst et Louisa Lippmann, formé spécialement pour le Championnat d’Europe, débutera également dans le tournoi.

Dans la Rudi-Sedlmaier-Halle, où les basketteurs du FC Bayern vont habituellement chercher un panier, les pros du tennis de table veulent passer en demi-finale. Le disque y passe toute la journée.

Il va faire chaud le vélo de piste, quand les médailles sont décernées dans le Keirin et le Madison, entre autres. Les Allemands qui réussissent veulent continuer.