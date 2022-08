Après 2 ans, la Chine prévoit de reprendre ENFIN les visas étudiants

Pékin: la Chine a annoncé lundi son intention de délivrer des visas à des centaines d’étudiants indiens bloqués chez eux depuis plus de deux ans en raison des strictes restrictions COVID de Pékin, en plus de diverses catégories de permis de voyage pour les Indiens, y compris les visas d’affaires.

« Félicitations les plus chaleureuses aux #étudiants #indiens! Votre patience en vaut la peine. Je peux vraiment partager votre enthousiasme et votre bonheur. Bienvenue de nouveau en #Chine! » Ji Rong, conseiller, Département des affaires asiatiques, ministère des Affaires étrangères, Chine a tweeté.

Félicitations les plus chaleureuses aux #étudiants #indiens! Votre patience s’avère utile. Je peux vraiment partager votre enthousiasme et votre bonheur. Bienvenue à nouveau en #Chine !https://t.co/DKVdjVmQWP pic.twitter.com/ZHIQwIJaU1 — Ji Rong (@JiRongMFA) Août ,

Son tweet citait une annonce détaillée de l’ambassade de Chine à New Delhi annonçant l’ouverture de visas pour les étudiants, les hommes d’affaires et les familles de ceux qui travaillent en Chine.

Conformément à l’annonce, X1-Visa sera délivré aux étudiants qui ont l’intention de se rendre en Chine pour poursuivre des études à long terme dans l’enseignement supérieur, y compris les étudiants nouvellement inscrits et étudiants qui retournent en Chine pour reprendre leurs études.

Plus de 23, étudiants indiens, étudiant pour la plupart médecine, seraient coincés chez eux en raison des restrictions de visa COVID. Certains étudiants du Sri Lanka, du Pakistan, de Russie et de plusieurs autres pays sont déjà arrivés sur des vols affrétés ces dernières semaines. L’Inde avait soumis une liste de plusieurs centaines d’étudiants après que la Chine eut demandé les noms de ceux qui souhaitaient revenir immédiatement pour poursuivre leurs études.

L’annonce de lundi publiée sur le site Web de l’ambassade de Chine à Delhi indique que des visas d’étudiants seront délivrés aux étudiants nouvellement inscrits et aux anciens étudiants qui n’ont pas pu se rendre en Chine en raison du COVID interdictions de visa.

Alors que les nouveaux étudiants doivent produire une lettre d’admission originale délivrée par une université en Chine, les anciens étudiants doivent soumettre un «certificat de retour sur le campus» délivré par l’université en Chine. .

Selon des sources officielles, plus de 1, anciens étudiants indiens ont exprimé le souhait de retourner à la ré- rejoindre leurs études. Il reste à voir si les universités qui traitent leurs demandes délivreront les certificats leur permettant de demander des visas.

Un autre gros problème était qu’il n’y avait pas de vols directs entre les deux pays. Pour la première fois depuis plus de deux ans, un vol charter engagé par des hommes d’affaires indiens et leurs familles est arrivé récemment dans la ville chinoise de Hangzhou.

En juillet, la Chine avait autorisé les membres de la famille des professionnels indiens à travailler en Chine. Plusieurs d’entre eux sont arrivés par les itinéraires des pays tiers en payant plusieurs fois plus que les tarifs normaux des billets.

Des responsables indiens et chinois affirment que des pourparlers sont en cours entre les deux pays pour reprendre les opérations aériennes. La catégorie de visas annoncée lundi par l’ambassade de Chine en Inde comprenait le visa C délivré aux membres d’équipage.

Les autres catégories de visas annoncées par l’ambassade comprenaient le visa M délivré à ceux qui ont l’intention de se rendre en Chine pour des activités commerciales et commerciales, le F-Visa délivré à ceux qui ont l’intention de se rendre en Chine pour des échanges, des visites, des voyages d’étude et d’autres activités non commerciales et le Z-Visa pour ceux qui ont l’intention de travailler en Chine.

Les autres permis de catégorie comprenaient les visas pour les personnes à charge de ceux qui travaillent en Chine.

