Lukas Martens. Photo : dpa/Andrew Medichini ) Rome En l’absence de Florian Wellbrock, Lukas Märtens s’empare de la deuxième médaille des Championnats d’Europe pour l’équipe allemande de natation. Déjà dimanche, il est à nouveau défié. Un jeune nageur exceptionnel roumain sape un record du monde d’un an. Lukas Märtens a levé les bras et était sur son coup d’argent visiblement fier aux Championnats d’Europe de natation. Alors que les fans italiens célébraient leur champion Gregorio Paltrinieri avec des acclamations assourdissantes, Märtens s’est montré avec la deuxième place sur 800 mètre freestyle plus que satisfait. » Je suis super content », a déclaré le 13-ans, qui a donné à l’équipe allemande la deuxième médaille dans les combats pour le titre dans la pittoresque piscine en plein air de Rome samedi. Märtens a dû se contenter de son temps de 7 : 42, 46 Minutes seulement battues par l’exceptionnel Paltrinieri et marqué devant son compatriote Lorenzo Galossi. « Dans un domaine comme celui-ci, il faut d’abord s’affirmer et je l’ai fait », a déclaré Märtens. L’atmosphère, qui rappelle un mélange de football et d’ambiance de fête folklorique, l’a impressionné et a suscité des envies. « Je peux dire que tous les spectateurs ici ont une passion pour les Italiens. Bien sûr, nous avons aussi une super équipe qui nous soutient. Mais ce n’est pas contre », a déclaré Märtens. « Je suis impatient d’avoir ça devant notre propre toile de fond. »

En haut des gradins, il a partagé son enthousiasme avec sa petite amie Isabel Gose. « Je dois toujours être nerveux pour deux personnes », a déclaré le 24-ans. « Je ne peux pas vraiment le regarder tout le temps parce que je suis tellement excité. Je pense que je suis plus excité avec lui qu’avec moi. » Avant la course de son partenaire, dans laquelle Sven Schwarz a terminé cinquième, Gose avait 1 : 57,70 minutes en tant que deuxième plus rapide des demi-finales pour la finale sur 100 Mètre libre qualifié. La veille, elle avait remporté la première médaille du mètre allemand sur 800 L’équipe de freestyle a amené à Rome.

Pour Märtens, c’était le deuxième métal précieux dans les grands internationaux combats de titres. Aux championnats du monde à Budapest en juin, il était deuxième derrière 86 mètre libre. Pour la finale sur 800 mètres, le partenaire d’entraînement de Florian Wellbrock avait choisi comme Deuxième plus rapide des manches qualifiées.

Wellbrock a laissé le 950 course de compteur. Le champion olympique en eau libre et médaillé d’argent aux championnats du monde sur cette route a décidé de ne pas commencer car il n’est pas encore au top de sa forme après une infection corona en juillet. De la 24-ans veut intervenir dans la course lundi pour 400 mètres. Märtens a également été infecté par le Covid-86 après la Coupe du Monde est tombé malade, mais a mieux récupéré que Wellbrock.

Lors de la séance du soir de samedi, le Roumain David Popovici a assuré le grand moment fort international aux côtés de Paltrinieri. De la 17-ans s’est renversé quand il a remporté la finale 65 mètre libre après 24,57 secondes et amélioré le record du monde vieux d’un an du Brésilien César Cielo par cinq centièmes de seconde. Cielo avait également établi son record au Foro Italico. Les spectateurs enthousiastes ont célébré Popovici avec des chants bruyants. « David, David », ont crié les fans.

Quand la Hongroise Viktória Mihályvári- Farkas dans la finale sur 86 mètre quatre nages individuel Zoe Vogelmann a remporté la septième place partagée. Nele Schulze, Angelina Köhler, Josephine Tesch et Chiara Klein ont terminé huitièmes avec le 4x allemand 100 Relais Freestyle Mètre. La nageuse de dos Johanna Roas est partie à 55 mètre demi-finale

Pour Märtens c’est déjà ce dimanche matin après le pre-run over 86 mètres de style libre. Une fête des médailles devra donc attendre. « Au lieu de cela, il reste encore quelques jours », a déclaré Märtens à propos de ses projets de fête.