Alimentation saine: choses à faire et à ne pas faire; si vous arrêtez de consommer des glucides – consultez les conseils d'un expert

New Delhi: Le conseil le plus courant que vous obtiendrez pour rester en bonne santé est le suivant: adoptez un régime alimentaire nutritif! Mais qu’est-ce qu’un régime nutritif? Dans un monde bombardé d’informations et où, des centaines de sites de santé aux publications sur les réseaux sociaux, tout le monde a des conseils sur ce qui est sain, il est facile de s’embrouiller. « Il n’est pas nécessaire de rendre difficile une alimentation saine. Vous n’êtes pas seul si vous vous sentez surchargé par les recommandations nutritionnelles et diététiques contradictoires disponibles. Il semble que pour chaque expert qui dit qu’une cuisine particulière est saine, il y en a deux autres qui suggèrent l’exacte En réalité, bien que certains aliments ou minéraux particuliers aient un impact positif sur l’humeur, c’est votre régime alimentaire dans son ensemble qui compte le plus. Les vrais aliments doivent toujours être préférés aux aliments transformés comme pierre angulaire d’une alimentation équilibrée. c’est aussi proche que prévu par la nature, cela peut avoir un impact profond sur la façon dont vous vous sentez, regardez et pensez », a déclaré Amarnath Halember, directeur exécutif et PDG, NextG Apex India Pvt Ltd à IANS Life. Il ajoute : « Après avoir consommé de la mauvaise nourriture pendant un certain temps, passer à une alimentation saine peut être un peu difficile pour vous, mais avec le temps et le travail, vous vous y habituerez et mènerez enfin une vie saine. »

Les dangers des comportements alimentaires inappropriés

Comme le souligne Amarnath, l’obésité ou la prise de poids excessive en peu de temps sont directes les effets de mauvais choix alimentaires qui peuvent nuire à notre santé. « Les prochains sur la liste sont des problèmes tels que le retard de croissance du cerveau, la perte de mémoire, l’hypertension artérielle, le diabète, les maladies cardiaques et la faiblesse des os. Pour rester en bonne santé, il est essentiel de manger correctement et sainement », dit-il.

Alimentation saine: qu’est-ce que cela signifie?

Il existe plusieurs idées fausses sur l’alimentation saine et les experts préviennent qu’aller à l’extrême ou à la mode les régimes n’aident pas. Une alimentation équilibrée et nutritive est essentielle. « Cela signifie manger de tout dans les bonnes quantités, au bon moment et dans les bonnes combinaisons. Ne coupez pas complètement les graisses ou ne consommez pas trop de protéines et de fibres ! Gardez également à l’esprit que, comme les jeunes sont encore en développement physique et mental, ils devraient recevoir une variété d’aliments », dit Amarnath.

Protéines, lipides aux glucides, rôle des nutriments dans une vie saine

Pour une alimentation équilibrée, les macro-nutriments comme les protéines , les glucides, les lipides, les vitamines, les minéraux, l’eau et les fibres sont tous essentiels. Chacun de ces nutriments est important à sa manière. Un déséquilibre de l’un de ces nutriments peut nuire à notre santé.

Protéines: Un élément crucial qui doit faire partie de notre alimentation régulière. Pour créer de nouveaux tissus et régénérer les tissus existants, des protéines sont nécessaires. Les personnes qui suivent un régime arrêtent souvent de manger des protéines. Cela peut affaiblir les muscles, les rendant plus vulnérables aux blessures, ce qui n’est pas très sain.

Glucides: ) Les glucides sont la principale source d’énergie de votre corps et lui servent de fournisseurs d’énergie. Une énorme quantité d’énergie est requise par les adultes et les adolescents. Il est crucial pour votre santé et votre développement, ainsi que pour stimuler le métabolisme et vous garder actif toute la journée. Consommer suffisamment de glucides dans votre alimentation empêchera les protéines de se transformer en graisse.

Graisse: Les experts disent que les gens devrait se débarrasser de la fausse croyance selon laquelle les graisses ne sont pas nécessaires pour une alimentation saine. Même si seules les graisses oméga-3 et 6 et les graisses insaturées doivent être incluses dans votre alimentation, les graisses sont toujours très importantes. Les graisses créent des membranes cellulaires et offrent de l’énergie. Les vitamines A, E, D et K, entre autres, nécessitent que les graisses soient absorbées. La production d’hormones est aidée par les graisses. La couche de graisse qui se forme sous notre peau sert de barrière pour nos muscles tout en nous gardant au chaud.

Vitamines et Minéraux : Même s’ils sont nécessaires en moindre quantité que les protéines et les glucides, ces nutriments sont néanmoins vitaux pour notre corps. Même en petite quantité, ils devraient faire partie de notre alimentation régulière car un manque de l’un d’eux peut avoir des effets négatifs majeurs sur la santé.

Fibres : Pour que nos selles reviennent à la normale, nous avons besoin de fibres. De plus, ils aident à prévenir plusieurs maladies chroniques graves, notamment le diabète, le cancer et les troubles cardiovasculaires.