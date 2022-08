Afghanistan : au moins 20 morts et 40 blessés dans une énorme explosion qui déchire une mosquée à Kaboul

Kaboul: Une explosion dans une mosquée au nord de la capitale afghane, Kaboul, a tué personnes et blessé 40 plus, selon les médias. L’explosion aurait eu lieu dans une mosquée de la région de Khair Khana pendant les prières du soir. « A la suite d’une explosion dans une mosquée au nord de Kaboul, 20 personnes ont été tuées et une autre 40 a été blessée », a déclaré une source sécuritaire afghane au Qatar. le diffuseur Al Jazeera mercredi.

Les talibans prétendent avoir le contrôle total de l’Afghanistan, mais l’État islamique continue de mener des attaques contre les civils et la police dans tout le pays.

Les talibans n’ont fait aucune déclaration sur les victimes, selon l’agence de presse afghane. Aucun groupe terroriste n’a pour l’instant revendiqué l’explosion.

Parmi les morts se trouve un haut responsable islamique nommé Amir Mohammad Kabuli.

Il y a deux semaines, deux explosions meurtrières à Kaboul ont emporté la vie de personnes, blessant 40 autres. L’État islamique a revendiqué les deux attentats.

Cette explosion fait suite à un an de règne des talibans en Afghanistan. Des groupes de défense des droits ont déclaré que les talibans avaient rompu de multiples promesses de respecter les droits humains et les droits des femmes.

Après avoir capturé Kaboul en août de l’année dernière, les autorités islamiques ont imposé de sévères restrictions aux droits des femmes et des filles, réprimé les médias et arbitrairement détenu, torturé et exécuté sommairement les critiques et les opposants perçus, entre autres abus.

Dans son rapport, le groupe de défense des droits basé à New York a déclaré que les violations des droits de l’homme par les talibans ont suscité une condamnation généralisée et mis en péril les efforts internationaux pour remédier à la situation humanitaire désastreuse du pays.