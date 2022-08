New Delhi : Le New York Times a répondu aux allégations selon lesquelles il aurait publié un « article payant » sur le modèle éducatif de Delhi. L’article de journal qui louait les progrès de l’éducation à Delhi sous le régime du parti Aam Aadmi était également partagé par le CM de Delhi, Arvind Kejriwal. L’article a été publié le même jour que lorsque CBI a perquisitionné le domicile du ministre de l’Éducation de Delhi Manish Sisodia .

« Le jour où le NYT a publié la photo de Manish Sisodia en première page faisant l’éloge du modèle éducatif de Delhi, le jour même où le Centre a envoyé CBI chez lui », a tweeté Kejriwal vendredi. Le BJP a allégué plus tard que l’AAP avait payé le New York Times pour l’article.

L’article du NYT sur le modèle d’éducation de Delhi est-il « payé »?

Cependant, un représentant du NYT a clarifié que l’article était basé sur des « rapports de terrain ».

« L’éducation est une question que le NYT a couverte pendant de nombreuses années. Notre rapport sur les efforts pour améliorer le système éducatif de Delhi est basé sur des reportages impartiaux et sur le terrain », a déclaré la directrice des communications externes du journal, Nicole Taylor, dans un e-mail à l’agence de presse PTI.

« Le journalisme du New York Times est toujours indépendant, libre de toute influence politique ou publicitaire », a-t-elle ajouté.

Le domicile de Manish Sisodia perquisitionné par la CBI

La CBI a effectué vendredi des perquisitions à 14 emplacements à Delhi-NCR, y compris la résidence de Sisodia, après avoir enregistré un FIR dans le cadre de l’affaire de la politique d’accise de Delhi

S’adressant aux journalistes après que les responsables de la CBI ont quitté sa résidence à la suite d’un 14 raid d’une heure, a déclaré Sisodia, « L’équipe CBI est venue ce matin. Ils ont fouillé ma maison et saisi mon ordinateur et mon téléphone. Ma famille a coopéré avec eux et continuera à coopérer. Nous n’avons commis aucune corruption ni tort. Nous n’avons pas peur. Nous savons que la CBI est utilisée à mauvais escient. »