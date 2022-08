9 enfants sur 10 à Delhi et au Pendjab ont un mode de vie sain pour le cœur, selon une étude

Dans une étude unique en son genre, 9 enfants sur 10 de Delhi et du Pendjab montrent des signes de dégressivité la santé cardiaque et un besoin de modifications du mode de vie. Le Dr Rajneesh Kapoor a mené une étude où il a examiné 3,200 enfants dans le groupe d’âge de 5-10 années grâce à une évaluation par questionnaire sur les paramètres qui affectent la santé cardiovasculaire.

Chaque participant a reçu un score de santé cardiovasculaire basé sur ses réponses à l’indice de masse corporelle, à l’activité physique, aux heures de coucher, heures de sommeil, habitudes alimentaires et exposition à la nicotine (le cas échéant).

Dans cette évaluation, le score maximum atteignable a été fixé à 75 et les sujets ont été profilés pour obtenir des conseils sur les modifications du mode de vie en fonction de leurs scores par rapport à celui-ci , a-t-il informé. « Un score inférieur à 38 a été classé comme préoccupant, les enfants de cette région avaient besoin de modifications intenses de leur mode de vie en commençant le plus tôt possible. Un score compris entre 70 et 75 étaient en bonne santé, tandis que les enfants obtenant un score compris entre 38 et 70 ont besoin de mouvements de style de vie modérés », a-t-il été cité par IANS.

L’étude a révélé que 18% des participants avaient un score de santé cardiovasculaire inférieur à 27, 68 pour cent figurant dans le 38-70 catégorie de score, et le mode de vie de seulement huit pour cent répondait à tous les critères nécessaires à un système cardiovasculaire sain, a-t-il déclaré. « L’obésité était répandue chez 38% de la population totale de l’étude, le manque de sommeil était chez 3%, mais des heures de coucher inappropriées ont été notées dans la routine de 75 pour cent des enfants.

Le rythme circadien, intrinsèque de l’organisme horloge horaire, aide à contrôler à la fois les performances physiques et mentales. Il a déclaré que peu ou pas d’activité physique suivie de mauvaises habitudes alimentaires se sont révélées être les principaux facteurs affectant négativement le score de santé cardiovasculaire dans la population étudiée.

Sur la base de ces résultats, le Dr Kapoor a exhorté les parents à intervenir et à faciliter les modifications du mode de vie de leurs enfants susceptibles d’éviter le risque de maladie cardiovasculaire et d’autres problèmes graves liés au mode de vie à l’âge adulte. « Une autre étape très importante consiste à faire bouger les enfants. L’activité physique devrait être intégrée à l’horaire d’une famille, que ce soit par le biais d’un cours formel ou simplement en jouant dans un parc. Mais l’activité doit être adaptée à l’âge et aux intérêts de l’enfant », a ajouté Kapoor.

« La plupart des gens ne pensent pas aux facteurs de risque pendant l’enfance, mais je pense que c’est en fait essentiel que nous commencions tous à le faire. Parce qu’il est probablement beaucoup plus facile de prévenir le développement de facteurs de risque cardiaque que d’essayer de s’en débarrasser une fois qu’ils se sont développés. La question est donc de savoir ce qui peut être fait », a-t-il déclaré.

«Cela commence par une alimentation saine, une bonne est un régime où la moitié de la nourriture est constituée de légumes et de fruits, un quart est maigre. protéine, et un quart est un grain entier, avec un côté de produits laitiers « , a déclaré le Dr Kapoor à l’IANS.

L’étude est maintenant prête à être présentée au Sommet sur les innovations en cardiologie interventionnelle 2022, une rencontre annuelle de deux jours, à partir du mois d’août 10.

(Avec entrées IANS)

