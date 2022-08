86:66 contre les Pays-Bas: les basketteurs remportent également difficilement le deuxième test EM

Almere

Malgré des difficultés considérables, les basketteurs allemands ont également leur deuxième test en préparation pour a remporté le championnat à domicile. A Almere près d’Amsterdam, l’équipe de l’entraîneur national Gordon Herbert s’est assise avec 55: 66 ( 34: 33) contre l’hôte Pays-Bas. Mercredi, un succès a été remporté en Belgique (87: 83). « C’était un bon test à ce moment-là », a déclaré Herbert: « Nous avons eu des problèmes offensivement. Notre taux de lancers francs et notre taux de trois points étaient faibles. » Le meneur de jeu Dennis Schröder était autocritique : « J’ai pris de mauvaises décisions. Au final, le match ne pouvait pas être plus serré. » Maintenant, le Canadien Herbert veut réduire l’effectif aux douze joueurs qui ont disputé l’EuroBasket avec des matchs à Cologne et à Berlin (1er à

.Septembre) devrait obtenir la médaille rêvée. Cinq professionnels doivent être annulés.

Herbert a amené Karim Jallow, Maodo Lo , Johannes Thiemann et Johannes Voigtmann, épargnés en Belgique. Les pros de la NBA Franz Wagner (Orlando Magic), meilleur buteur à ses débuts deux jours plus tôt, et Daniel Theis (Indiana Pacers) ainsi que David Krämer et Andreas Obst ont obtenu un break.

« Il faudra peut-être encore deux ou trois matchs avant que nous soyons vraiment prêts », a déclaré Wagner avant le duel avec les voisins. Et la sélection de la Fédération allemande de basket (DBB) a montré de nombreuses faiblesses comme avant à Hasselt.

Pas de rythme, mauvais taux de lancer, au premier quart-temps, presque rien n’allait ensemble dans le centre sportif de haut niveau à guichets fermés. Le match est resté longtemps une affaire difficile, même après la pause l’équipe DBB avec le classement mondial 34. Problèmes, mais a pu s’éloigner pour la première fois.

l’avance n’a pas duré, les Néerlandais sont venus dans la dernière minute à un point. Schroeder ( points) a établi le score final sur la ligne des lancers francs. Le meilleur lanceur allemand était Lo ().

Le prochain match international suivra dans une semaine , lors de la Supercoupe de Hambourg affrontera la République tchèque en demi-finale vendredi prochain. Samedi, l’équipe DBB s’affrontera en finale ou dans le match pour la troisième place, les adversaires possibles sont l’Italie et la Serbie.

Avant le début du Championnat d’Europe contre la France candidate au titre (1er septembre), il y aura les éliminatoires de la Coupe du monde en Suède et contre les champions d’Europe la Slovénie à Munich.