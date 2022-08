4-0 contre Rostock : Darmstadt 98 grimpe à la troisième place après une victoire écrasante

Phillip Tietz (l.) de Darmstadt marque le but à 1-0 contre le gardien de Rostock Markus Kolke. Photo : dpa/Hasan Bratic )

Darmstadt Grâce à une prestation endiablée, Darmstadt 98 au groupe de tête de la deuxième Bundesliga. L’homme du match lors de la victoire 4-0 sur Hansa Rostock était l’attaquant Phillip Tietz, qui a marqué un doublé. Le premier but est tombé d’une curieuse manière.

Une énorme erreur du gardien Markus Kolke a la nette défaite de Hansa Rostock au SV Darmstadt 98 initié. Les lys forts ont remporté le match de samedi soir de la 2e Bundesliga 4-0 (2-0) contre les invités de la mer Baltique et se sont installés pour la première fois dans le groupe de tête. On se souviendra du 120 spectateurs à Böllenfalltor en particulier le But à 1:0 à la troisième minute.

Kolke avait le Ballon placé pour coup de pied de but : Alors que les yeux du 31 Le capitaine d’un an a erré à gauche et à droite à la recherche d’un poste de dépassement, Phillip Tietz a sprinté et a poussé le ballon dans le but. Après le but rétrospectivement, Darmstadt a mis Marvin Mehlem (.) avec le 2:0 après. Tietz a fait 3-0 (54.) – et après son double pack, il jouait de l’air guitar avec le corner flag. Tobias Kempe a fait 4-0 avec un penalty (23.