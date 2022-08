3: 1 à Fribourg: le Borussia Dortmund gagne grâce à des erreurs de gardien et des buts de joker

10 Photos Nos pronostics Bundesliga pour le 2ème jour de match Photo : dpa/Roland Weihrauch

Terzic prévoyait son équipe avertie d’un adversaire « extrêmement dangereux ». « Nous devons être prêts à le contrer », a exigé le 39-ans. Il a ordonné à Nico Schlotterbeck uniquement 69 quelques jours après son dernier match de compétition pour le Sport-Club dans le onze de départ, Modeste a également été autorisé à jouer dès le début quelques jours après son transfert du 1. FC Köln.

Avant 34.526 Regarder une rencontre rapide se développer dans laquelle les deux équipes ont cherché des solutions ludiques. Il y avait initialement peu d’occasions franches de marquer, car les deux lignes défensives étaient très adhérentes dans les duels. Donyell Malen (4e) sur un et Maximilian Eggestein (10.) en revanche sont restés inoffensifs avec leurs tirs à longue distance.

Ensuite, Gregor a dû sauver Kobel de Gregoritsch, qui était prêt à tirer (17.), sinon c’était un match entre les surfaces de réparation. Modeste a d’abord semblé être un corps étranger, puis de nulle part, il a soudainement échoué d’une position de gauche à Mark Flekken (20. Au bout d’une demi-heure, l’elfe farceur a pris le commandement.

Kobel a gratté un coup franc de Vincenzo Grifo du bout des doigts du coin (34.), Avec la lampe à arc de Gregoritsch après le rejet de l’ex-Dortmunder Matthias Ginter, il était impuissant. Un peu plus tard, Gregoritsch a empêché le possible 0:2 de Grifo lorsqu’il s’est opposé au film de l’Italien (41.

Terzic a fait entrer Wolf à la pause face à Thomas Meunier, débordé face à la solide gauche fribourgeoise. Le runner-up a maintenant plus d’entraînement dans son jeu offensif, Mo Dahoud (35.) rencontré de 20 mesure le filet latéral. Mais sinon la précision manquait encore dans le dernier tiers, le club sportif tactiquement très variable est resté désagréable défensivement et dangereux offensivement via contre-attaque.

Roland Sallai (65.) Kobel a de nouveau checké depuis le bord de la surface de réparation avant Gregoritsch (69.) a laissé la balle de match supposée complètement autonome. Avec le remplacement de Moukoko, le Borussia a alors sonné 20 Quelques minutes avant la fin de l’offensive finale.