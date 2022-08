20 brûlés vifs, 6 grièvement blessés alors qu'un bus de passagers entre en collision avec un pétrolier au Pendjab au Pakistan

New Delhi: Au moins 20 personnes ont été tuées, tandis que six ont été blessées dans une collision entre un bus de passagers et un pétrolier dans la province du Pendjab au Pakistan, mardi (août 16). Selon les rapports, le bus se rendait à Karachi depuis Lahore transportant 20 personnes, dont un chauffeur et un conducteur. L’accident s’est produit sur une autoroute à Multan, à quelque 350 km de Lahore, apparemment à cause d’un excès de vitesse.

Autant que 18passagers ont été brûlés vifs sur place après que le bus et le camion-citerne ont pris feu à la suite de la collision. Huit blessés ont été admis à l’hôpital où deux ont succombé à leurs blessures pendant le traitement.

« Vingt personnes ont péri dans une collision entre un bus se rendant à Karachi depuis Lahore et un pétrolier. Après la collision, le bus et le pétrolier ont pris feu et les passagers ont été brûlés en vie », a déclaré un porte-parole de Rescue 1122.

Il a ajouté que six passagers qui ont subi des brûlures ont été transférés à l’hôpital Nishtar de Multan où leur état serait critique.

« La plupart des corps des passagers décédés sont complètement brûlés et méconnaissables. Ces corps seront remis aux familles après un test ADN », a-t-il informé.

Pendant ce temps, le ministre en chef du Pendjab, Parvez Elahi, a exprimé son chagrin face à la perte de vies humaines dans l’accident et a ordonné à l’administration de coopérer avec les familles des personnes décédées pour les identifier.

Il s’agit notamment du deuxième accident routier majeur dans la province au cours des trois derniers jours. Plus tôt samedi, personnes ont été tuées après qu’un camion chargé est entré en collision avec un bus de passagers.

